Pone más cámaras EU en su frontera

San Diego, California.

El gobierno del presidente Donald Trump ha ido incrementando de manera discreta el número de cámaras móviles de vigilancia militar en su frontera con México en respuesta a la pandemia del coronavirus, aunque aparentemente menos personas están cruzando ilegalmente.

Es la medida más reciente en una época en que las operaciones en la frontera entre ambos países se han vuelto cada vez más militarizadas y herméticas.

The Associated Press tuvo acceso a documentos que muestran que el Departamento de Defensa, a solicitud del Departamento de Seguridad Nacional, envió 60 cámaras móviles de vigilancia y 540 efectivos adicionales a la frontera suroeste este mes. Los documentos no son confidenciales, pero sí son sólo para uso oficial, y forman parte de una presentación de PowerPoint utilizada la semana pasada para informar a la teniente coronel Laura J. Richardson, al mando del Comando Norte del Ejército, la principal unidad que supervisa las operaciones militares en la frontera.

Las cámaras permanecerán en el lugar hasta que haya finalizado la pandemia, dijo Matthew Dyman, portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés), que pertenece al Departamento de Seguridad Nacional. Señaló que no podía explicar de inmediato el motivo por el que se necesitaban las cámaras.

El número de detenciones de personas que han ingresado ilegalmente al país se ha reducido en un 77% desde su punto más alto en mayo, según la CBP. Aún no se difunden las cifras correspondientes al mes de abril, pero se prevé que sean incluso más bajas.

Las cámaras se instalaron mientras el presidente Donald Trump anunciaba que firmaría un decreto el miércoles para suspender 60 días la emisión de "green cards", o tarjetas de residencia, en un intento por limitar la competencia laboral en una economía estadounidense devastada por el coronavirus.

Trump ha invocado poderes de emergencia durante la pandemia para implementar estrictas medidas fronterizas, las cuales incluyen el rechazo y la deportación inmediata de solicitantes de asilo, entre ellos menores de edad. Se desconoce si las cámaras y las tropas adicionales forman parte de dicha estrategia.

La adición de cámaras móviles, que van montadas en la parte trasera de camionetas, eleva a 192 el total de dispositivos, según los documentos.

El experto en la frontera sur David Shirk no encuentra justificación para aumentar el número de cámaras y tropas. Resaltó que hasta el momento México ha registrado apenas una fracción del número de casos confirmados de COVID-19 en Estados Unidos, mientras que los deportados por las autoridades estadounidenses han llevado la enfermedad a sus países de origen.

"No hay evidencia que indique que hay hordas de pacientes de COVID-19 formados en la frontera", dijo Shirk, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad de San Diego. "Y no hay evidencia de que el COVID-19 siquiera esté contribuyendo a un aumento en el número de personas que intentan cruzar la frontera".

Las mismas cifras del gobierno demuestran la disminución. Las detenciones en la frontera entre México y Estados Unidos han ido en declive durante nueve meses consecutivos.