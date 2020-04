Pone fin a la actuación

Fernando Carrillo asumirá un nuevo reto profesional en su vida, por lo que tendrá que darle la espalda, por tiempo indefinido, a su carrera como actor.

Así lo confirmó en entrevista el venezolano, quien dijo sentirse en el mejor momento de su carrera.

A partir del viernes, el protagonista de telenovelas como Rosalinda (1999) y Siempre Te Amaré (2000) será el CEO para México y América Latina de la compañía Fight to Fame, fundada por el empresario Morgan Shi.

La atención de Carrillo estará al 100 por ciento enfocada en esta empresa, dedicada a las criptomonedas, el blockchain, deportes (luchas) y cine, y con la cual espera devolver parte de las bendiciones que ha recibido.

TIEMPO DE NEGOCIOS

"Como actor, el espectáculo es un medio que te absorbe. Estar en los escenarios requiere largos ensayos, días de funciones y si estás en tele, son 15 horas diario de trabajo. Por eso este proyecto va a requerir, durante los próximos años de mi vida, mucho tiempo.

"Dios me puso a Morgan Shi en el camino, él confía en mí para estar a cargo de este trabajo que, estoy seguro, me dará mucha felicidad porque generará riquezas para muchas personas y eso me hace inmensamente feliz", afirmó Carrillo en entrevista telefónica.

NO LE IMPORTAN LAS CRÍTICAS

El actor dijo que su decisión de alejarse de los reflectores no tiene relación con las críticas recibidas por varios internautas que no ven bien la relación que mantiene con su novia María Gabriela, 30 años menor que él.

"Yo amo a los haters, ellos realmente son fans enamorados, pero esta decisión está basada en encontrar mi punto de equilibrio, en ser feliz, tener el amor y sentirme bien", puntualizó.

Además de su nuevo empleo, Carrillo busca formar una familia y comprometerse con Gabriela.

Sobre el distanciamiento con su hijo Ángel Gabriel, de 11 años, Carrillo dijo no estar afligido por no poder verlo, ya que el pequeño radica en Estados Unidos con su madre.

Sólo espera que después de que su primogénito cumpla la mayoría de edad, lo busque para compensar el tiempo perdido.

"No tenemos contacto todavía, pero el tiempo de Dios es perfecto y como dice mi novia: ´todo va a llegar a su lugar´. A los 18 años me buscará y él sabrá que tiene un padre maravilloso, tendrá independencia y una cuenta (económica) abierta.