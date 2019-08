Pone en marcha alcaldesa el Ciclo Escolar 2019-2020

"Ustedes juegan un papel importante en el futuro de esta ciudad; para mi ustedes son el proyecto, la energía, los jóvenes más valientes de todo México, aquí se forman los mejores para que Reynosa avance como lo está haciendo", dijo la Alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez, al poner en marcha el Ciclo Escolar 2019-2020.

Este lunes, la Presidente Municipal en compañía del Director del CETIS 71, Ingeniero Ramiro Valencia Pérez, hizo la declaratoria de la apertura formal del Ciclo, ante 3 mil 040 alumnos de la escuela técnica de educación media, la más poblada en esta ciudad.

"Hace casi tres años pensamos que lo más importante que debíamos hacer para alejarnos de la violencia es lograr que todo mundo tuviera una opción de una vida digna, en paz", añadió la Alcaldesa.

"Por eso nos comprometimos en que todo aquel joven como ustedes que deseara salir adelante, pueda tener una carrera, dedicarse al arte o al deporte, que todos los grupos vulnerables, jóvenes y niños con alguna discapacidad pudieran tener la oportunidad de seguir estudiando y no tener la dificultad de no hacerlo por falta de recursos", agregó.

Más de 25 mil estudiantes de kinder hasta universidad, titulación profesional, hijos y hermanos de personas internas en el penal y discapacitados, reciben apoyos por más de 100 millones de pesos, para seguir dentro de las aulas hasta concluir sus estudios académicos.

AGRADECE APOYOS

Durante su intervención, el Profesor Jorge Guadalupe Acuña Tovías, Secretario de Organización 2, de la Sección 30 del SNTE, destacó el apoyo de la Doctora Maki Esther Ortiz Domínguez a la educación, "Los Maestros de Reynosa, reconocemos, respaldamos el trabajo que usted hace en esta ciudad, la felicito por lo que está haciendo".

"Auguramos mucho éxito para los maestros para los alumnos, padres de familia, en conjunto con las autoridades, honor a quien honor merece, Doctora Maki, impresionante ese Programa de Becas, de más de 100 Millones de Pesos, algo nunca visto, algo que tal vez no podíamos imaginar, y no me detengo ahí, estuvimos en el arranque de obras en planteles educativos, salones, bardas, bibliotecas, un arranque de 36 millones de pesos en obras, no me canso de decirlo, los Maestros de Reynosa reconocemos y respaldamos el trabajo que realiza; la ´Feria de Regreso a Clases´, un gran apoyo para que los padres de familia gastaran menos en esa adquisición de útiles escolares", dijo.

En la Ceremonia de Inicio de Cursos, Ciclo Escolar 2019-2020, participaron también, el alumno Cristian González Ramírez; el titular de la SEDESOL Municipal, Eduardo Bladinieres Cámara; el Director de Educación, José Irám Rodriguez Limón, el Síndico V. Hugo García Flores; los Regidores María Elena Blanco, José Alfonso Peña, Juan Ovidio García, Diego Quezada, y personal docente de la institución.

Ceremonia. La alcaldesa hizo la declaratoria de la apertura formal del ciclo, ayer ante 3 mil 040 alumnos.