Pone en duda la existencia de denuncias contra Félix Salgado

El presidente Andrés Manuel López Obrador puso en duda hoy la existencia de denuncias por violación que pesan sobre el político guerrerense Félix Salgado Macedonio, e inclusive, deslizó la posibilidad de que sean víctimas "fabricadas".

El mandatario hablaba de que, en el caso de Salgado Macedonio (candidato oficial aunque sometido a una confirmación del partido Morena), no podían darse linchamientos mediáticos, recomendó un libro del caricaturista Rafael Barajas "El Fisgón" sobre linchamientos a Francisco I Madero y reiteraba que los guerrerenses decidieran sobre el político, cuando se le comentó:

--Pero hay denuncias... --expuso la reportera del portal "A Tiempo Tv".

--No hay... o sea, bueno, en el caso de que existan las denuncias penales, que sea el Poder Judicial el que resuelva, pero si no: lo quiere el pueblo y no hay delitos, nada más porque ya se tomó como bandera y vamos a irnos acarreados. Sin argumentos ¡No! –repuso el mandatario.

Luego, deslizó la fabricación de víctimas para el "linchamiento" político, ante un comentario que insistió sobre creer a las víctimas.

"Si y delitos también; fabrican víctimas, fabrican delitos, claro que sí", expresó para continuar hablando sobre la forma en que lo atacaron con la campaña publicitaria "un peligro para México" que había expuesto en videos momentos antes.