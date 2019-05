Pone en duda ´cambio climático´

"Yo no manipulo a nadie, tampoco me interesa convencer a nadie, es mi derecho a opinar en libertad, cada quien cree lo que quiere y la molestia es de quien la siente. Recibe un abrazo con mucho cariño, ¡ves en mi lo que existe en ti". Patricia Navidad, cantante y actriz.

Ciudad de México.

La cantante y actriz Patricia Navidad compartió en su cuenta oficial de Twitter varios videos y opiniones con los que expresó que que el cambio climático es una mentira, y que todo es culpa de aquellos que experimentan con armas nucleares



"No tengo temores, el cambio climático es una mentira... Casi todas las destrucciones naturales son provocadas por el hombre, SÍ, pero no por nosotros, sino por los que utilizan armas nucleares, experimentan con químicos y el arma HAARP", escribió la celebridad.

ERRÁTICA

"Es política en toda la extensión de la palabra, todo los desastres naturales los provocan 'HAARP' destruyen, destrozan y después nos quieren responsabilizar y hasta implementar más impuestos con la justificación de ayudar al cambio climático el cual es una Mentira".

El Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia o HAARP, por sus siglas en inglés, fue, como dice su nombre, un programa financiado por la fuerza aérea y la marina de Estados Unidos.

De acuerdo con el artículo Purpose and Objectives of the HAARP program, su objetivo consistía en estudiar las propiedades de la ionosfera para crear y mejorar tecnología de radiocomunicaciones como, por ejemplo, los detectores de misiles.

A pesar de que hay algunos internautas que simpatizan con las publicaciones de la famosa, hay muchos otros que la han criticado, y algunos la han invitado a investigar más a fondo el tema antes de dar una opinión.

"Pensaba que eras un poco inteligente. El cambio climático lo hicimos nosotros, hay tantas pruebas. Tantísimo trabajo de personas dedicadas a demostrarlo como para que haya una persona como tú que manipula una bola de personas, en su mayoría viejos raboverdes, como para poner en duda", le escribió el usuario @centinelahvac.