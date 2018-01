¡Pone un alto!

Ciudad de México

La actriz y cantante Ninel Conde declaró a través de un video que ya está cansada de todo lo que se dice sobre ella.

La llamada “Bombón asesino” decidió abrir su corazón como madre y hablar a través de un video que subió a su canal de YouTube sobre el difícil proceso legal que sostiene actualmente con su ex pareja, el empresario Giovanni Medina, por la manutención de Emmanuel, el hijo que ambos procrearon y por los ataques de quien fue su novio en 2013, además de lo publicado por un ex asistente que la señaló como una drogadicta.

“Por mis hijos estoy aquí, queriendo aclarar un poquito el panorama tan terrible y lamentable. Creo que ya se rebasaron límites, se han dicho cosas terribles de una madre, de una mujer, en este caso de mi, sin pruebas, sin sustento, sin fundamentos, aparentemente por dinero”.

NIEGA ACUSACIONES

Ninel dejó claro que nunca ha inhalado cocaína y que la intención de su ex pareja es dañarla porque le tiene mucho resentimiento, ya que ella ya no quiso estar con él, entre otras cosas porque es sumamente celoso.

“En mi vida he probado eso (la cocaína). Yo fui mamá a los 20 años y desde ese momento yo fui una mujer que tuvo que madurar porque la vida me hizo madurar y ser responsable. Hay gente que tiene ese problema y no hay que juzgarla, hay que ayudarla. Hay muchos lugares a donde pueden asistir a que sean ayudados. Tampoco hay que señalarlos, ni satanizarlos, pero no es mi caso”, aclaró.

Tras esas palabras, al afirmar que está dando la cara por su pequeño, Ninel no pudo contener las lágrimas y aclaró que Giovanni sólo quiere destruirla.

RELACIONES TORMENTOSAS

Ninel Conde es una mujer que a lo largo de su carrera ha logrado ser exitosa y una de las más codiciadas, pero en el amor no siempre ha corrido con la misma suerte.

Desde joven la cantante y actriz se ha involucrado sentimentalmente con hombres que no han resultado ser su príncipe azul y por el contrario se han vuelto un dolor de cabeza.

Aún siendo una adolescente, Ninel comenzó su carrera artística en Tv Azteca y ahí conoció a Ari Telch, quien era 14 años mayor que ella y con quien en 1997 teniendo apenas 18 años Ninel se casó. Ese mismo año la pareja tuvo a su hija Sofía.

Tras años de relación tormentosa causada por la bipolaridad del actor, el matrimonio llegó a su fin en 1999. Años más tarde Ninel confesó que cuando estuvo casada fue víctima de maltrato emocional y físico.

Cuatro años más tarde, en 2003, Conde le dio una nueva oportunidad al amor al conocer a José Manuel Figueroa, con quien en un inicio tenía una relación laboral que se convirtió en amor. La relación de este par fue una montaña rusa llena de pleitos, truenes y reconciliaciones.

El amor les duró tres años, pues en 2006 ambos anunciaron su separación y aunque en ese momento no quisieron dar detalles de la ruptura, en 2012 Conde confesó en entrevista con Andrea Legarreta que la razón de su separación del hijo de Joan Sebastian fue que no pudo más con las infidelidades de José Manuel.