Pone a Yuri ¡en su lugar!

Ciudad de México.

Como te contamos, Yuri fue sumamente criticada al responder que ella también quería tener una Yalitza Aparicio en su casa, sin mencionar la vez que la cantante dijo que para triunfar en Hollywood se necesitaba ser bonita y la protagonista de "Roma" era 'todo lo contrario'.

Sin embargo, Yalitza no había tenido tiempo de escuchar todos los comentarios fuera de lugar del espectáculo mexicano, pues estaba muy ocupada en alfombras rojas internacionales, sin mencionar los Oscar.

¡HAY QUE CAMBIAR!

Por ello, ahora que la protagonista de la película de Cuarón está un poco más al tanto de lo que pasó durante su ausencia en México, fue abordada y cuestionada con respecto a las críticas recibidas por otros actores.

No te podría dar un comentario de algo que desconozco, no he visto esa nota, pero debemos empezar a cambiar las cosas, todos tenemos talento en diferentes áreas y ojalá volteemos a ver eso y que nosotros mismos nos demos cuenta de lo valiosos que somos", dijo con toda la clase que la caracteriza.

Con esta respuesta, Yalitza demostró una vez más su clase y respeto para los demás, y sobre todo, nos dejó una gran lección como solo ella sabe hacerlo.