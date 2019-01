Pondrá a prueba su agilidad mental

Ciudad de México

El conductor, actor y comediante Omar Chaparro regresó a Televisa, donde fue puesta a prueba su improvisación, comicidad, agilidad mental y destreza, toda vez que se convirtió en invitado VIP de "Me caigo de risa".

El programa de entretenimiento ya graba las emisiones de lo que será su cuarta temporada, la cual se estrenará el 4 de febrero por Canal Cinco y nuevamente tendrá a Faisy como conductor.

Fue así que en uno de los foros de Televisa San Ángel, Omar convivió y se divirtió con Ricardo Margaleff, Ricardo Fastlicht, Mariazel, Yurem, Mariana Echeverría, Diego de Erice, Isaac Salame y Michelle Rodríguez, quienes conforman a la "Familia Disfuncional".

"Extraño todos los programas en los que he estado: ´Black and White´, ´No manches´, ´Sabadazo´, lo que hice con Eugenio Derbez. Lo extraño, pero no con añoranza. Creo que más bien lo valoro porque me dio herramientas, aprendí mucho, pero ahorita mi mente más bien está apuntada hacia lo que sigue", confesó Chaparro ser cuestionado sobre su regreso y si añora volver a conducir un programa.

En "Me caigo de risa", producción de Eduardo Suárez, los invitados hacen gala de sus capacidades, desde improvisar en el "Noticiero MCDR", hasta mostrar su destreza en el "Escenario inclinado".