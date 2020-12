Pondera Cristante equilibrio del Toluca

El Toluca venció ayer 4-2 al Tlaxcala FC en su segundo partido de preparación hacia el Guardianes 2021 y su técnico Hernán Cristante aseguró que sus Diablos Rojos empiezan a mostrar la actitud que desea.

"Me gustó, el equipo se vio bastante equilibrado, aunque todavía hace falta encontrar el punto. Me gustó lo que hicieron, me gustó la determinación del equipo a la hora ya sea de defender o de atacar", explicó Cristante tras el duelo en el Nemesio Diez.

"Estoy buscando que las capacidades de ellos embonen de la mejor manera".

Los goles fueron marcados por Michael Estrada, al 9´; Alexis Canelo, al 28´, Joao Plata, al 55´, y Enrique Triverio, al 90´; en cotejo de 3 tiempos de 35 minutos. El timonel argentino destacó la disposición de sus refuerzos José Juan Vázquez y Miguel Barbieri.

"Llegan bien, saben qué clase de institución es, entonces es gente que le va a aportar algo más al equipo, vienen a darle cierta fortaleza", apuntó.

"Hoy en el equipo tenemos 2 balones de oro: el de Rubens Sambueza y el del ´Gallito´ (Vázquez), eso hay que hacerlo valer".