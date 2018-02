‘PONCHO’ ¡‘ON FIRE’!

Explosivo ha sido el arranque de torneo para Alfonso “Poncho” González, quien suma tres goles con los Rayados del Monterrey. Lo de “Ponchito” quedó atrás. En un plantel plagado de extranjeros de primer nivel, el futbolista reynosense ha sido titular en las 5 jornadas que se han disputado en este Clausura 2018 y en su mente no solamente está seguir convenciendo a su técnico Antonio Mohamed, sino que levanta la mano para ser tomado en cuenta rumbo al Mundial de Rusia.

“El buen momento es en parte la motivación de que es el año del Mundial, y que el futbol da sorpresas, por ahí me puede tocar estar en Rusia si Dios quiere, eso es una motivación extra, y creo que también el tema de me tocó estar mucho tiempo en la banca y es difícil el tener que aguantar y comer banca por mucho tiempo, pero ahora me toca la oportunidad de estar y creo que la he aprovechado, me he sentido muy bien, muy cómodo dentro del campo, espero seguir en esa misma racha”, expresó González vía telefónica para EL MAÑANA.

¿Crees que Juan Carlos Osorio te puede llamar estando tan cerca Rusia 2018? se le cuestionó al zurdo salido de la Escuela Atlas Reynosa.

“Nada es imposible, si Dios lo quiere que así sea, yo seguiré trabajando de la mejor manera para el día que me toque nuevamente representar a México, hacerlo bien, con mucha pasión, mucho orgullo, no lo veo lejos, no lo veo imposible”, afirmó el campeón del mundo Sub 17 en el 2011.

Volviendo al tema del gran momento que atraviesa con los Rayados, el mediocampista señaló que ganarse la confianza del “Turco” no ha sido una tarea sencilla, ya que día a día se vive una intensa competencia interna.

“Estoy agradecido de que me de la oportunidad, de que me haya dado la confianza y la manera de responder es regresar el favor, si así puede decirse, haciendo las cosas bien dentro del campo, dejando siempre todo de mi, al final de cuentas creo que la competencia interna es buenísima y es lo que nos pone a tope a todos para que al que le toque estar en el campo lo haga de la mejor manera”, señaló.

Los tres goles que ha marcado, han dado victorias al Monterrey, ante Veracruz, Chivas y León, motivos suficientes para echarse a la bolsa a la afición Rayada, que es apasionada pero también exigente.

“Me siento muy contento de que la gente me apoye, que se identifiquen conmigo, siempre he tenido el compromiso y la responsabilidad dentro del campo, espero seguir dándoles alegrías y seguir haciendo partidos buenos para bien del equipo, mío y de la afición”, expresó el jugador de apenas 23 años.

Después de 6 años jugando en Primera División con Atlas y Monterrey, “Poncho” puede presumir que sin ser delantero llegó a 23 goles entre Liga, Copa y hasta Copa Libertadores, lo cual lo convierte en el futbolista reynosense con más goles en el máximo circuito, superando al defensa central ya retirado, Carlos Turrubiates (17 goles).

“No lo sabía, pero es bonito también dejar huella, dejar una marca como reynosense, espero seguir haciendo goles, seguir haciendo las cosas bien, me siento contento por eso también”, dijo.

El tamaulipeco vivió de todo con los Rayados en el 2017, desde perder una final de Liga hasta ser campeón de Copa, pero este año espera consumar el doblete.

“El equipo ha trabajado durísimo, nos dolió bastante haber perdido la final contra un rival como Tigres, pero hay que dejar de lado eso y ver lo que viene, trabajar para que este sea nuestro año, el equipo está anímicamente muy bien y vamos por el título de liga”, finalizó.

EN CORTO

>¿Qué es lo que más te gusta de jugar en los Rayados del Monterrey?

“Jugar siempre en un estadio lleno, cada que somos locales el estadio está a reventar y eso es algo que como futbolista se agradece muchísimo a la afición, te motiva y te dan todavía más ganas de dar el extra para que la gente se vaya contenta y con la cabeza en alto”.

¿Que extrañas de Reynosa?

“El simple hecho de estar en casa, no hay lugar como el hogar, mi casa”.

¿Que haces para pasar el rato fuera de las canchas?

“Me gusta mucho ir al cine, voy una vez por semana, también leer todas las noches”.

¿Con quién te gusta más festejar los goles?

“César Montes es mi compañero de cuarto, así que con él platico mucho para ver como vamos a festejar, pero en general es con todo el equipo, ya estando ahí a veces ni sabes lo que haces”.

¿Quién es tu cliente en el FIFA (Videojuego) y quién si te da pelea?

“Mi cliente es el “Pato” Sánchez, Funes Mori juega muy bien y “Toño” Portales, son los mejorcitos”.