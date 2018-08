'Poncho' González aún no sabe la gravedad de su lesión

Monterrey, México.

El mediocampista de los Rayados Alfonso González sigue sin saber qué tan grave es la lesión que sufrió en la rodilla derecha.



Al volante le practicaron un estudio, pero los resultados no fueron concluyentes.



La articulación sigue inflamada y eso impidió que se tuviera una buena imagen de la zona, por lo que en la tarde tendrá otra cita.



"Sigo con la incertidumbre de no saber qué es realmente y con la esperanza de que no sea tan fuerte y afrontar lo que venga", dijo al salir de El Barrial.



González estuvo esta mañana en el campamento albiazul donde se reunió con los médicos del equipo, quienes han informado de la situación al director técnico Diego Alonso.