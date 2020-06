¡´Ponchito´ para rato!

Alfonso González reafirmó que sigue en Rayados y hasta reveló en un chat en vivo de Instagram que extendió su contrato al que le restaba un año.

"Me quedo. Recién renové, estoy acá con Rayados un tiempo más, siempre estoy muy orgulloso de la gente que me apoya y estoy agradecido con todos de que me apoyen, que tienen esperanzas y deseos de que me vaya bien acá", reveló el volante en el chat de Rayados.

"Ponchito" llegó a Rayados para el Torneo Apertura 2016, tras haber jugado con el Atlas. Recientemente, a mediación del torneo pasado, se reintegró al equipo tras un largo receso provocado por una lesión de rodilla.

Aunque se llegó a rumorar que Chivas y León lo querían, esa versión fue rechazada por una fuente cercana en plática con CANCHA, pues de entrada el jugador tenía un año más de contrato con el club y en redes sociales erróneamente se decía que era jugador libre.

El Club no ha manifestado nada al respecto del periodo de renovación de contrato de "Ponchito", quien tiene 25 años de edad.

González hizo el chat en vivo tras el entrenamiento de este jueves en El Barrial, en donde el equipo cumplió su cuarto día de la primera fase de pretemporada rumbo al Apertura 2020.