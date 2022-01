Poncharán llantas a quien no pague peaje

Este consiste en activar una barrera con picos, la cual pinchará los neumáticos de los conductores que intenten pasar por la fuerza para no pagar la cuota de 62 pesos. Los automovilistas verán avisos en la pista desde un kilómetro antes de llegar a esa caseta, ubicada en Ecatepec, sobre la implementación de la nueva medida.

Incluso, agregó Javier Castro, director de Operación del Circuito Exterior Mexiquense, los conductores que piensen en cometer la infracción tendrán 11 metros para tomar una decisión mientras están en el carril de la caseta, pues en ese lapso se activará una alarma y semáforo como advertencias.

"Si el usuario con dolo decide: 'me voy a volar el peaje', baten la barrera de paso. La primer barrera física que hay, ahí viene un sistema de alerta sonoros, de visión también, porque hay un semáforo que tiene el rojo que te está indicando que algo se está evadiendo. "Lo que buscamos es disuadir al usuario de una conducta ilegal, el objetivo es disuadir a que el conductor cometa una conducta ilegal. En los últimos años, en los últimos meses, se ha visto incrementado el número de usuarios que evaden el peaje", declaró Castro. Una vez que los neumáticos hayan sido pinchados, las autoridades podrán proceder al retiro del vehículo pues estaría obstruyendo una vía de comunicación.

Castro puntualizó que los usuarios que evaden el pago de peaje en la pista no son acreedores a la cobertura de un seguro que abarca cualquier incidente que registren tanto el conductor, pasajeros, la unidad y terceros involucrados. Estimó que en el oriente del Edomex se registran al mes 250 mil evasiones de peaje.

"El ajustador como tal lo primero que consulta es: 'permítame su ticket de pago' y al momento de no contar con este ticket (...) no procede su reclamación o no procede su situación en la cual se encuentra", explicó.