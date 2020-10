´Ponchan´ los baches al transporte público

Cd. Victoria, Tam.

El mal estado en el que se encuentran las calles de la capital del Estado ha impactado hasta en un 70 y 80 por ciento en los costos de operación de taxis y microbuses, por lo que en consecuencia aproximadamente el 25 por ciento de las unidades se hayan paradas debido a que sus titulares no cuentan con recursos para las reparaciones.

Esto lo reveló el secretario general del Sindicato de Transportistas, Operarios y Concesionarios de Autos de Alquiler (STOCAA), Guadalupe Navarro Alvizo. "El bacheo está de la fregada, nosotros los microbuseros donde quiera nos quedamos, los carros de sitio donde quiera se quedan por falta de mantenimiento a la ciudad... no hemos podido ni renovar unidades y a veces se están parando los carros por la misma situación que no hay dinero, no hay flujo de pasaje, y realmente no nos está quedando nada, ya ser un concesionario ya no costea".

Como ejemplo citó el caso de la terminal de Taxis de Sitio Central en donde de 40 unidades registradas 10 se encuentran fuera de servicio debido a descomposturas mecánicas, principalmente relacionadas con las llantas, la suspensión o la dirección; asimismo, es común encontrar taxis y microbuses tirados por distintos sectores de la localidad debido a desperfectos mecánicos.

"Lo que vamos a hacer es entregarle todas las concesiones al Gobierno y que él ponga a alguien que preste el servicio aquí en la capital porque realmente no tenemos ni apoyo de él, ni apoyo de nadie... nada más nos estamos rascando con nuestras uñas y las refacciones para arriba, la gasolina para arriba, a veces la bajan, y a veces la suben, y así estamos".

Navarro Alvizo indicó que el mal estado de las calles es de manera general por lo que se pueden encontrar baches tanto en la Zona Centro como en colonias de la periferia, a esto se suman los trabajos de mantenimiento de la red de agua potable en donde tras los trabajos las zanjas solamente son cubiertas con tierra representando un peligro para los conductores.