"Pollo" Briseño no ve necesario reforzar la defensa en Chivas

"No se necesita gastar siete, ocho o nueve millones de dólares para reforzar algo que está bien en las fuerzas básicas y que habrá oportunidad para todos.

Hay zonas que las Chivas debe reforzar, pero la defensa central no es una de ella, así mencionó Antonio Briseño , zaguero rojiblanco que vería mejor la llegada de gente al medio campo, en delantera, pero no atrás porque ve que ahí están completos.

"Considero que estamos completos, al final de cuentas no es decisión de nosotros los jugadores ver si o no es necesario reforzar, pero por los chavos que hay en las fuerzas básicas, no es necesario reforzar esa zona por la experiencia con la cual se cuenta".

Hay una buena combinación en la zona baja, gente con calidad pero sin experiencia y viceversa, para lograr una amalgama que está seguro "Pollo", dará muchos frutos.

"En lo personal creo que estamos bien cubiertos, tenemos experiencia, juventud, gente que está en Selección y necesitamos hacerlo bien. Hace dos torneos fuimos de las mejores defensas, ahora no, pero por temas puntuales como táctica fija pero la calidad está porque también hay jóvenes que están agarrando experiencia".

En caso de que lleguen refuerzos, espera Briseño que sean elementos que cumplan con el perfil adecuado para estar en una institución tan grande como el "Rebaño", porque ha llegado cada personaje, que se hace notar más afuera de las canchas que adentro.

"Deben ser jugadores comprometidos con su trabajo, con la institución, pensar primero en los compañeros porque aquí el protagonismo se dimensiona mucho, por lo tanto se requiere de críticas para dimensionar todo, porque estar en Chivas es fuerte porque las cosas que pasan, retumban en toda la república".

Respecto a qué debe mejorar para ser titular indiscutible, reconoció que hay varios temas en los cuales debe estar atento porque ha notado ciertas fallas, que a la postre descomponen en el equipo algo.

"Los recorridos, mantener la línea más compacta porque esa es mi labor para que sea un equipo más sólido. El torneo pasado me tocó jugar por izquierda, manejé el perfil pero ahora parece lo haré por derecha, tendré más salida con el perfil nato.

"También en pases progresivos, pases de todo tipo, el tipo de situaciones de juego que requiere el profesor como la salida y siendo más concentrado en táctica fija, creo puedo levantar la mano [para titular]".