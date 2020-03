´Pollo´ Briseño está dispuesto a ceder sus vacaciones por parón

Ante la contingencia por coronavirus que obligó a la pausa en la Liga MX, las versiones de cuándo se regresaría a la actividad en el torneo han generado también incertidumbre entre los propios futbolistas. La mayoría se ha manifestado a favor de terminar lo que faltaba de la fase regular y después jugar la Liguilla, sin importar que tengan que sacrificar parte de su periodo de descanso en el verano.

Así lo dijo Antonio Briseño, defensor de las Chivas, quien señaló que ante los problemas que pudieran presentarse para reacomodar las jornadas que todavía le faltan al Clausura 2020, lo más probable será tener que acortar el periodo vacacional.

"Como futbolistas no podemos decir ´ay mis vacaciones´, eso es pensar muy egoísta. Si necesito sacrificar vacaciones, se sacrifican, porque me he sacrificado 45 mil vacaciones por estar en Selección y estoy acostumbrado a no tenerlas. En lo personal, encantado de seguir jugando", dijo.

La medida de posponer las vacaciones para continuar con la Liga no es considerada como sacrificio: "Muchos ahorita están haciendo trabajo extra o están sin cobrar para ayudar. Nosotros como futbolistas, que se nos paga muy bien, tenemos todas las comodidades, no es sacrificar las actuaciones, es posponer un descanso. Hay una cosa, hay jugadores que están saturados de partidos y necesitan descanso, evidentemente. Hay otros que no han tenido tanta actividad que pueden jugar ahí y al final creo que es de jugadores, que son tan competitivos que son ganadores, de selección, pues no les va a costar nada posponer sus vacaciones".

El Guadalajara continúa con los trabajos en casa que el cuerpo técnico y el médico diseñaron en busca de que los futbolistas rojiblancos mantengan su nivel físico lo mejor posible y en espera de que puedan regresar a las canchas una vez que se supere la contingencia en el país.

Se pierde la química. Antes de la suspensión, el Rebaño Sagrado acumuló cuatro partidos sin derrota, con tres victorias y un empate, resultados que le han permitido colarse hasta la quinta posición. El momento del Guadalajara era el mejor en todo el torneo y esperan que esto no se pierda, a pesar del paro de actividades y la imposibilidad de entrenar como lo hacen regularmente.