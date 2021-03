"Pollo" Briseño da la cara tras críticas por derrota en el Clásico

Por ello Antonio Briseño, así como se engalló para calentar el Clásico nacional ante el América, ahora tras la derrota pidió hablar con la prensa para decir que estaba listo "para dar la cara", pero advierte que no se arrepiente de nada y todavía le resta cuerda al campeonato.

El torneo para el Guadalajara ha sido un desastre en todos los aspectos, porque no están cumpliendo los objetivos que se habían trazado y si a esto le agregamos, que algunas declaraciones realizadas no corresponden a lo mostrado en el campo, peor todavía.

"No me arrepiento de nada de lo que dije, tendremos una revancha. El futbol es así, esperemos que sea pronto, no pasa nada. Al final, es un gran equipo el que nos vino a enfrentar y ahora sí hay que aguantar, para eso estamos, para aguantar los madrazos".

Hay formas de perder y la de Chivas contra el América, fue lamentable, pero aseguró el "Pollo" que nada está perdido, que no los subestimen por la posición 16 que ocupan actualmente en la tabla del Torneo Guardianes Clausura 2021 (2 triunfos, 6 empates y 3 derrotas), porque viene lo mejor en el cierre.

"Al final será la evaluación, un clásico no se puede compensar diciendo que solo se perdió, se deja una marca y poder tener una revancha, ellos ya tuvieron la revancha. Hay buenas oportunidades para revertir".

La obligación es estar en la última instancia, "tenemos que calificar a la Liguilla y peleando el título se va a compensar. Estamos fuera de los clasificados al repechaje. Hay que sumar y meternos partido a partido".

Por otra parte, señaló que los seis jugadores que se encuentran con la Preolímpica buscando el pase a los Olímpicos, llegarán cambiar el chip, porque andan en muy buen momento y recobrando la confianza perdida.

"Están con la mente más despejada, creo que es bueno que sientan la satisfacción de conseguir algo, porque esas satisfacciones que uno tiene cuando se logra algo como victorias o el pase a los Olímpicos, se contagia y con esos seis, regresando con su pase Olímpico en la mano, vengan contagiados para que nos ayuden mucho para el siguiente partido".