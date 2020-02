´Pollo´ Briseño asegura que Chivas es el equipo más grande de México

El defensa Antonio Briseño aseguró que Chivas de Guadalajara es el equipo más grande de México y pidió tiempo para que se vea un mejor funcionamiento del equipo en este nuevo proceso en el que llegaron diversos refuerzos.

Con miras al partido de este fin de semana contra Tigres de la UANL, "Pollo" reconoció que los felinos son uno de los clubes más ganadores de los últimos años, pero el "Rebaño Sagrado" es la escuadra más importante del balompié azteca.

Admitió que existe buena rivalidad entre ambas instituciones. "Pienso que sí un poco (ha crecido) la rivalidad. Perder una final sí hace que te quieran ganar la siguiente vez. El torneo pasado, el estadio estaba casi lleno aquí, es lo bonito porque así empiezan las rivalidades importantes con partidos importantes".

El zaguero enfatizó que sí se puede decir que hay un poco más de atención porque Tigres es el mejor de la década y Chivas es el más grande del futbol mexicano.

Reconoció que las dificultades que existen por jugar en el Universitario, en donde Tigres ha demostrado su fortaleza en los últimos años, pero al final juegan 11 contra 11 y las opciones de Chivas para sacar el triunfo son firmes.

"No quiero decir que pesa, porque es una cancha, son 11 contra 11, pero las estadísticas ahí están, es difícil jugar ahí en Monterrey, es una cancha complicada. Son 10 años que tienen al ´Tuca´ ahí y es la mejor década que ha tenido Tigres", acotó.

Briseño agregó que es difícil por el equipo que tiene, por la gran inversión, "pero si hay una oportunidad de oro es ahorita. Siempre empiezan de poco a más y ojalá que arranquen después de la jornada seis".

Cuestionado sobre los motes de Chivas con la llegada de refuerzos, aunque los resultados todavía no han sido los esperados en este Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, el zaguero exhortó a la paciencia para que pronto se vea la mejor versión del Guadalajara.

"Ustedes (los medios) pusieron los motes, pero esto no se hace de la noche a la mañana y el equipo no funcionará como Barcelona; vamos despacio y al hacer una inversión tan importante, la gente exige resultados inmediatos, pero vamos en un proceso bueno, no hemos perdido y se ha visto con la calidad de los jugadores", manifestó.