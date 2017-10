Politizan donaciones

"No puedes de un día a otro dejar de darle dinero a los partidos políticos, no puedes de un día a otro tampoco desaparecer los plurinominales, eso es demagogia pura”. Javier Lozano Alarcón, senador de la República por el PAN

Cd. Victoria, Tam.

La eliminación del financiamiento público para partidos y la desaparición de legisladores por el principio de representación popular propuestas por algunos actores políticos con la finalidad de dirigir esos recursos a los damnificados de los sismos en estados del centro y sur de la república son, para el senador de la República Javier Lozano Alarcón, propuestas demagógicas y populistas.

“Es un concurso esto, parece casino a ver quién da más con dinero ajeno, ya se ha politizado el asunto pero soluciones no lo son, no son fórmulas que tampoco procedan constitucional o jurídicamente”, el senador panista indicó que el Grupo Parlamentario del PAN propuso la creación de un Decreto de Emergencia con el cual se lograrían obtener mil millones de pesos este 2017 y cinco mil millones de pesos para 2018, los cuales serían empleados en la recuperación de los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

“Pero no puedes de un día a otro dejar de darle dinero a los partidos políticos, no puedes de un día a otro tampoco desaparecer los plurinominales, eso es demagogia pura, esos recursos dizque ahorrables no existen en este momento y por eso hay que ser muy serios en esto”.

Lozano Alarcón planteó la necesidad de aprobar el Decreto de Emergencia el cual pondría en suspensión la Ley General de Partidos Políticos para la obtención de recursos que serían empleados en la reconstrucción de seis entidades federativas, posterior a esto sería posible, aseveró, profundizar en otras reformas constitucionales que reducirían el gasto en partidos.

“Pero cuando dicen que se recorte la mitad de la burocracia de un día para otro eso tampoco es posible, yo lo que pido es que seamos muy serios, no por ganarnos el aplauso fácil de la tribuna caigamos en populismo o en demagogia con fórmulas que no son viables”, finalmente Javier Lozano señaló que tras aprobarse este decreto quedarían pendientes temas como la Ley de Seguridad Interior, el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, la Ley de Mando Mixto con régimen de Mando Mixto Policial, y el paquete fiscal del próximo año.