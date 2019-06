Política irracional y de rabieta hacia México

Washington, D.C.

La política que el presidente Donald Trump aplica hacia México es una de "rabieta, autocrática e irracional al mismo tiempo", sostuvo ayer el Premio Nobel de Economía 2008, Paul Krugman, en un comentario crítico a las últimas decisiones del gobernante.

Al reaccionar a la imposición de tarifas arancelarias punitivas crecientes a todos los productos mexicanos que se comercializan en su país a partir del próximo 10 de junio y en una serie de ocho micromensajes consecutivos a través Twitter, Krugman se preguntó: "¿Desapruebo los métodos de Trump?".

Su propia respuesta fue: "No veo ningún método aquí. Esta es una política de rabieta, autocrática e irracional al mismo tiempo. No sé si se trata de Mueller, o la probable liberación de alguna información fiscal, o lo que sea. Sé que el Partido Republicano no hará nada".

"Lo que importamos de México son muchos artículos de consumo, especialmente alimentos, además de que México es una parte clave de la cadena de suministros en varios fabricantes, especialmente en autos", añadió el economista estadunidense.

"Esto perjudicaría a los consumidores estadunidenses y también perjudicaría la competitividad de las empresas estadunidenses", enfatizó en su cadena de mensajes transmitida en su cuenta verificada de la red social.