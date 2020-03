Polideportivo sigue cerrado

Las medidas de prevención contra el coronavirus se refuerzan en el Polideportivo de esta ciudad. Las puertas del recinto deportivo permanecen cerradas por segunda semana.

Atletas y entrenadores no tienen acceso, solamente personal administrativo acude a laborar pero en grupos menores, rotando turnos para evitar la concentración de personas en espacios cerrados.

En el acceso principal del inmueble aparece un aviso con el siguiente mensaje: "Suspensión de actividades a partir del martes 17 de marzo hasta nuevo aviso debido a la pandemia mundial Covid-19".

"Nosotros llevamos una semana con medidas de nivel 2, estamos haciendo rotación de personal, dividimos en tres grupos al personal para que no laboren todos juntos, es muy importante hacer caso de todas las medidas", indicó el director del Instituto Municipal del Deporte, Jorge Anduiza, quien pidió paciencia a los atletas y personas que visitan regularmente las instalaciones ya mencionadas.

¡NO RESPETAN!

Este martes a temprana hora, un grupo de corredores irrumpió en las instalaciones de la Unidad Deportiva Solidaridad, los guardias del Polideportivo reportaron que 6 personas se brincaron la barda que se encuentra en el área del Estadio para poder llegar a la pista de atletismo en donde se pusieron a correr. Estos individuos demostraron que no tienen conciencia de la situación ya que las instalaciones se encuentran cerradas por indicaciones del Gobierno Municipal.

"Tristemente no podemos decir que la población está haciendo caso de las recomendaciones, hoy en la mañana, el departamento de inspección y vigilancia detectó personas que brincaron la cerca, no los tenemos identificados pero me dicen que son corredores frecuentes, gente que acostumbra correr aquí a las 7 de la mañana", comentó el director del IMD.