Policías de Naucalpan protestan por falta de pago

Estado de México, México.

El malestar de los oficiales, indican, es el desinterés mostrado por la Administración del Edil, Víctor Gálvez, en resolver su situación económica, ya que en los últimos meses no les han pagado en el tiempo estipulado.



El miembro de la asociación Movimiento de Policías Descalzos y Ciudadanos Uniformados, Germán García, refirió que reciben 3 mil 300 pesos mensualmente y no reciben el equipo adecuado para realizar sus actividades.



"Desde el miércoles nos dijeron que nos iban a pagar en la tarde, pero no nos depositaron y ya no podemos aguantar más. Lo que nos pagan no nos rinde", señaló.



Por ello, los inconformes piden recibir 13 mil pesos mensuales, seguro de vida y mejor equipación.



Aseguran que se mantendrán en el lugar hasta tener un diálogo con las autoridades municipales.



Al grito de "¡que salga!", y "¡queremos solución!", al menos 200 policías están en las puertas del inmueble.