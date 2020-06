Policías de Atlanta se ausentan al aumentar escrutinio

Agentes de la policía de Atlanta se declararon ausentes por enfermedad en protesta por la acusación de homicidio a un agente blanco que mató a tiros a un hombre negro por la espalda. El jefe de policía interino dijo que los efectivos de la fuerza se sienten abandonados en medio de las protestas que exigen una reforma policial exhaustiva.

El jefe interino Rodney Bryant dijo en entrevista con The Associated Press que las declaraciones de ausencia por enfermedad se multiplicaron el miércoles y jueves, pero que cuenta con suficientes efectivos para proteger la ciudad. No estaba claro cuántos agentes se declararon enfermos.