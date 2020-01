Policías agreden a portero de Pumas y a su esposa embarazada

Mariana Clemente, esposa del portero titular de Pumas, Alfredo Saldívar, denunció a través de redes sociales que policías capitalinos la agredieron en calles de la Ciudad de México.

?? Policías agreden a portero de @PumasMX Alfredo Saldívar y a su esposa embarazada

?? https://t.co/EtByynRIaS pic.twitter.com/IFkBukx3aA — El Mañana de Reynosa (@elmananarey) January 31, 2020

En la grabación se observa que una mujer policía jala en repetidas ocasiones a Mariana, quien estaba acompañada del portero de los Pumas y de su hijo. Mariana Clemente señaló que estaba embarazada.

En Twitter, la afectada agregó que los uniformados los detuvieron sin razón alguna.

"Amigos, ayúdenme con un RT. Una patrulla de la CDMX nos paró sin motivo alguno. Vengo con mi hijo, mi esposo y estoy embarazada", se lee en la publicación.

La esposa del futbolista explicó que una uniformada quiso revisar su bolsa sin su autorización y luego la golpeó.

"Una mujer quería revisar mi bolsa; al decirle que no, se me subió encima y me golpeó", escribió y agregó varias fotos de la patrulla y de los elementos policiacos que iban en motocicleta.

También se observa que uno de los agentes se mete al auto del deportista y ahorca a Alfredo Saldívar.