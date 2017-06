Policía Federal emite recomendaciones contra programas maliciosos

Entre las acciones para prevenir y mitigar afectaciones por la distribución del código malicioso tipo "Ransomware" denominado "Petya", la dependencia informó que es necesario las actualizaciones de seguridad para el sistema operativo del equipo, así como habilitar el servicio de Windows Update.

"Se activó el protocolo de actuación con los sectores gubernamental, financiero y empresarial para identificar, atender y dar seguimiento a casos en los que el ciberataque se concretó con éxito", señaló.

Asimismo, la Unidad de Ciberseguridad trabaja en coordinación con aliados estratégicos de la industria para identificar e implementar medidas de seguridad que puedan ser difundidas para contrarrestar la presencia y estragos ocasionados por ésta u otras versiones de la amenaza cibernética.

Otra de las recomendaciones de la Policía Federal es instalar en el equipo de cómputo las aplicaciones de protección (firewall y programas antivirus y anti-espías); respaldar periódicamente la información en unidades de almacenamiento externo, así como evitar conectar dispositivos de almacenamiento externos no confiables.

En las cuentas de correo electrónico dijo que es importante revisar el nombre o dominio de los remitentes de mensajes de correo electrónico desde los que recibe información.

Evitar abrir o visualizar archivos adjuntos recibidos en su correo electrónico por parte de remitentes desconocidos; mientras que al navegar por internet es recomendable activar filtros para protegerse de códigos maliciosos y otras amenazas cibernéticas, evitar abrir ligas de internet sospechosas, no acceder a publicidad engañosa que pudieran redireccionar a sitios web infectados o fraudulentos y evitar la descarga de programas desde sitios web no confiables.

"Para mayor información y apoyo, la Comisión Nacional de Seguridad, mediante la Policía Federal, exhorta a la ciudadanía a contactar a la Unidad Cibernética de la Policía Federal, al número telefónico 088, así como la cuenta de Twitter @CEAC_CNS y la aplicación PF Móvil", agregó.

Recomendaciones:

En equipo de cómputo

- Aplicar actualizaciones de seguridad para el sistema operativo de su equipo de cómputo, así como habilitar el servicio de Windows Update para cualquier otra vulnerabilidad que pudiera presentarse en el futuro.

- Instale y actualice aplicaciones de protección (firewall y programas antivirus y anti-espías) en los equipos de cómputo.

- Respalde periódicamente la información almacenada en los equipos de cómputo y en unidades de almacenamiento externo.

- Evite conectar dispositivos de almacenamiento externos no confiables. En su caso, analícelos con un programa antivirus antes de abrirlos.

En correo electrónico

- Revise el nombre o dominio de los remitentes de mensajes de correo electrónico desde los que recibe información.

- Evite abrir o visualizar archivos adjuntos recibidos en su correo electrónico por parte de remitentes desconocidos.

Al navegar en internet

- Active filtros para protegerse de códigos maliciosos y otras amenazas cibernéticas.

- Evite abrir ligas de internet sospechosas.

- No acceda a publicidad engañosa (anuncios pop-up), que pudiera redireccionar a sitios web infectados o fraudulentos.

- Evite la descarga de programas desde sitios web no confiables.