¿Y dónde quedó el automóvil?

Un posible conflicto de intereses es el que existe para que no sean aceptadas algunas consignaciones en Unidades de Investigación.

En seguridad Pública le señalan que debido a que no llegaron a un acuerdo con la contraparte tienen que consignar el accidente pero este no es recibido, debido a que el vehículo no fue trasladado a un corralón en especifico.

En la Unidad General de Investigación de igual manera dan a conocer que no les ha sido turnada la consignación por lo que estos no pueden realizar la devolución de la unidad.

El propietario del vehículo señaló que lo único que quiere es que le devuelvan su vehículo pero ninguna autoridad ha podido darle respuesta.