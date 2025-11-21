Arrollan a wuachacarros en carambola vehicular

Una presunta falla mecánica o descuido al manejar fue la causa de una carambola vehicular y atropellamiento de un wuachacarros.

El accidente sucedió alrededor de las 18:00 horas en el estacionamiento del centro comercial de MiTiendita, ubicado en el libramiento Monterrey-Reynosa a la altura del fraccionamiento Jarachina Sur, a donde arribaron cuerpos de emergencia y autoridades al ser notificados por el C5 del percance y una persona arrollada en el lugar.

Los paramédicos de Protección Civil auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a un hombre de oficio wuachacarros que fue embestido por una camioneta que terminó en el camellón y una conductora que manejaba una camioneta Nitro de color rojo, siendo la responsable del accidente.

Los peritos de tránsito que tomaron conocimiento del accidente determinaron que la camioneta Nitro que ingresó al estacionamiento del centro comercial, al estar circulando por uno de los carriles, al realizar las maniobras para estacionarse o salir de un cajón, pierde el control de la unidad motriz.

Resaltando que en ese momento impacta a un carro Ford Focus de color blanco; al intentar controlar la camioneta o huir del lugar, impacta a un segundo carro, siendo este un Ford Mustang, y termina su trayectoria arrollando al hombre de la tercera edad, oficial guacha carros, y en el camellón central, las autoridades viales señalaron que los hechos viales fueron turnados a la unidad investigadora en turno.