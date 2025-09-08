Cambia de carril, vuelca y choca con otra unidad

El accidente se registró alrededor de las 13:00 en el entronque de la carretera Río Bravo-Reynosa con el libramiento Monterrey-Reynosa, esto frente a las instalaciones del polideportivo Reynosa.

Al sitio arribaron paramédicos de protección civil que brindaron una valoración médica a los conductores involucrados, quienes refirieron haber resultado ilesos tras los hechos del accidente.

Los peritos de tránsito y vialidad procedieron a tomar conocimiento del choque con volcadura, entrevistados con la conductora de una camioneta Ford Explorer, quien comentó que circulaba de sur a norte por la carretera Río Bravo-Reynosa cuando, al tomar la curva y cambiar de carril, pierde el control de su unidad motriz y terminó volcándose, quedando un costado de la cinta asfáltica.

Una conductora de un carro Ford Fusion involucrada y afectada en el accidente expresaba que transitaba en el carril de la izquierda de la carretera Río Bravo-Reynosa cuando, tras la volcadura de la camioneta, esta la impactó en un costado de su vehículo, ocasionándole algunos daños materiales menores.



