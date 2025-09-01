¡Pierde control y vuelca!

La volcadura se reportó al número de emergencia 911 a eso de las 08:30 horas en el libramiento Monterrey-Reynosa, por el tramo carretero del parque industrial o a un metro antes de llegar a la avenida Loma Dorada de la colonia Tecnológico, esto por automovilistas que transitaban por el sector.

AL dicho tramo carretero arribaron brigadistas voluntarios que apoyaron con la circulación vial para evitar otro percance, y personal y paramédicos de protección civil que auxiliaron al chofer del tráiler volcado, al que le brindaron atención médica en el lugar porque resultó con algunos golpes menores tras el percance.

El chofer del tráiler declaraba a los peritos de tránsito y vialidad que transitaba de poniente a oriente por el libramiento Monterrey-Reynosa cuando, al tomar una curva y por evitar impactar a un vehículo que le invadió el carril, volanteó, perdiendo el control de la pesada unidad motriz y, debido al peso de la carga que transportaba, que era de más de quince toneladas de limón, terminó su trayectoria impactando un poste de madera de CFE y volcado a un costado de la cinta asfáltica.







