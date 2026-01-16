Vuelca automovilista tras impactar contra camellón

Un joven automovilista terminó con su unidad motriz volcada, derivado del exceso de velocidad y la falta de iluminación en la carretera.

El percance se registró minutos antes de las 07:00 horas en la carretera Río Bravo-Reynosa a la altura de la colonia Voluntad y Trabajo, como referencia a unos metros del puente peatonal, a donde se había volcado un carro Chevrolet Cobalt sobre la cinta asfáltica, pero automovilistas y brigadistas ayudaron a colocarlo con la cinta en el pavimento.

Al lugar arribaron cuerpos de emergencia que brindaron atención médica en el lugar a dos jóvenes que viajaban en la unidad motriz, quienes expresaban haber salido ilesos tras el percance, ya que utilizaban el cinturón de seguridad.

Las autoridades de tránsito y vialidad se entrevistaron con el conductor del carro, que expresó que transitaba de poniente a oriente por el carril central de la carretera Río Bravo-Reynosa, señalando que, derivado de la falta de iluminación, se impactó contra el camellón, por lo que perdió el control, terminando con el carro recostado.



