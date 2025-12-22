Vuelca automóvil tras aparatoso choque

El exceso de velocidad y la falta de precaución al manejar fueron las causas que provocaron un accidente vehicular en el cual un vehículo terminó volcado.

El accidente se registró a eso de las 15:30 horas en el libramiento Monterrey-Reynosa, como referencia unos metros antes de llegar al fraccionamiento San Valentín, a donde arribaron cuerpos de emergencia de protección civil que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio al conductor de un carro Volvo de reciente modelo que terminó volcado.

A tomar conocimiento del percance arribaron elementos de la Guardia Nacional, sección camino, al ser un tramo carretero federal, que dialogaron con el automovilista lesionado, que comentaba que se desplazaba de poniente a oriente por el libramiento cuando la camioneta de color negro invadió carril, produciendo el encontronazo, por lo que perdió el control, saliendo de la cinta asfáltica, terminando su trayectoria volcado.

El automovilista de la camioneta GMC Terrain declaró que transitaba en la misma dirección, pero en el carril de la izquierda; fue el carro del color blanco el que se desplazaba a exceso de velocidad por el carril de la derecha y lo impactó en un costado delantero del lado del copiloto.

Las autoridades señalaron que el percance sería turnado a la unidad investigadora en turno de la fiscal del Estado para que determine las acciones judiciales para la responsabilidad del percance que dejó como saldo personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.



