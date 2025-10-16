Volcadura y carambola moviliza a los tránsitos

Las autoridades de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento de una volcadura y una "carambola" en horas de la mañana en la carretera Río Bravo-Reynosa.

Los dos accidentes vehiculares se registraron minutos antes de las 07:00 horas en dirección de oriente a poniente del tramo carretero de Río Bravo-Reynosa a la altura de la colonia 15 de Enero.

Se reportó un caos vial por alrededor de casi una hora derivado de la volcadura de una camioneta y de la carambola de tres unidades motrices.

Al sitio arribaron cuerpos de emergencia de Protección Civil que realizaron una valoración médica en el lugar de al menos cuatro personas que viajaban en las unidades motrices involucradas, por lo que no reportaron personas lesionadas, solo cuantiosos daños materiales.

Los peritos de Tránsito Local se entrevistaron con el conductor de una camioneta Ford Explorer Sport de color rojo, quien declaró que conducía de oriente a poniente por el carril de la izquierda cuando presuntamente perdió el control por el exceso de velocidad y por esquivar o pasar por una piedra, por lo que terminó su trayectoria volcándose.

En el accidente de la carambola, el automovilista de un carro Chevrolet Aveo de color negro declaró que, al observar las acciones de volcadura, frenó para evitar otro percance, pero fue chocado por alcance por la camioneta Chevrolet Equinox de color rojo, la cual fue impactada por un carro Chevrolet Lumina.



