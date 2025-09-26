¡Espectacular vuelco!

El exceso de velocidad y una posible falla mecánica provocaron que una automovilista perdiera el control de la unidad motriz y terminara volcándose.

La volcadura se reportó a los cuerpos de emergencia y autoridades a eso de las 13:30 horas en la brecha de Becerro a unos metros con el entronque del libramiento Monterrey-Reynosa, esto mediante unas llamadas al número de emergencia 911 que reportaban personas lesionadas, entre menores de edad.

Al sitio acudieron personal del heroico cuerpo de bomberos y paramédicos de protección civil que auxiliaron y brindaron atención médica en el lugar al conductor de una camioneta Ford Ranger y a dos menores de edad que viajaban en la unidad motriz, quienes resultaron con algunas lesiones menores debido a que utilizaban el cinturón de seguridad en el momento del percance.

Elementos de la Guardia Nacional, Sección Camión, tomaron conocimiento del percance, entrevistándose con el chofer de la camioneta Ranger, quien expresó que transitaba de sur a norte por la brecha de Becerro a una velocidad considerable cuando perdió el control de la unidad motriz derivado de una posible falla mecánica en la suspensión, por lo que terminó saliéndose de la cinta asfáltica y volcándose.



