Vuelca vehículo tras chocar contra muro en libramiento Monterrey-Reynosa

El exceso de velocidad y la falta de visibilidad al conducir en el clima de lluvias fueron las causas de una volcadura en Reynosa.

El accidente se dio alrededor de las 06:00 horas en la desviación del puente elevado del caracol del libramiento de Monterrey-Reynosa con el libramiento del puente internacional de Anzaldúas-Reynosa, donde se encontraba volcado un carro Ford Focus de color gris.

¿Cómo ocurrió el accidente en Monterrey-Reynosa?

Al lugar arribaron cuerpos de emergencia que señalaron que la unidad motriz se encontraba en la calidad de abandonada por el automovilista, desconociéndose si fue auxiliado y trasladado a un nosocomio por familiares o conductores testigos del accidente.

Detalles del accidente y respuesta de emergencias

Los peritos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento del percance, determinando que el carro transitaba de sur a norte por el libramiento Monterrey-Reynosa cuando, al llegar a la desviación, se proyectó de forma frontal contra el muro divisor de carril, por lo que terminó su trayectoria volcado sobre la cinta asfáltica del carril del libramiento del Puente Internacional Reynosa-Anzaldúas.