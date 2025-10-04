Vuelca su automóvil y lo deja abandonado

Las autoridades viales tomaron conocimiento de una volcadura donde el automovilista dejó su unidad motriz abandonada.

Los hechos se reportaron alrededor de las 09:00 horas en la calle Mar Rojo de la colonia Ampliación Rodríguez, esto mediante diversas llamadas al número de emergencia 911.

En los reportes de auxilio, los residentes del sector y comerciantes referían que en el lugar una camioneta se había volcado, desconociéndose el estado de salud del conductor o los ocupantes.

Los peritos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento del percance en donde quedó una camioneta Chevrolet Equinox de color negro, carro volcado, la cual se encontraba en calidad de abandonada por el automovilista.