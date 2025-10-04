Vuelca su automóvil y lo deja abandonado

Vuelca su automóvil y lo deja abandonadoLas autoridades viales toman conocimiento de un incidente donde un automovilista abandona su vehículo tras una volcadura en la colonia Ampliación Rodríguez.
Las autoridades viales tomaron conocimiento de una volcadura donde el automovilista dejó su unidad motriz abandonada.
Los hechos se reportaron alrededor de las 09:00 horas en la calle Mar Rojo de la colonia Ampliación Rodríguez, esto mediante diversas llamadas al número de emergencia 911.
En los reportes de auxilio, los residentes del sector y comerciantes referían que en el lugar una camioneta se había volcado, desconociéndose el estado de salud del conductor o los ocupantes.
Los peritos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento del percance en donde quedó una camioneta Chevrolet Equinox de color negro, carro volcado, la cual se encontraba en calidad de abandonada por el automovilista.
Resaltando que la unidad motriz transitaba a exceso de velocidad de norte a sur por la calle Mar Rojo, por razones desconocidas perdió el control, subiendo a la banqueta para terminar su trayectoria volcada sobre la cinta asfáltica.