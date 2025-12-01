Brinca camellón, vuelca y abandona su vehículo

El exceso de velocidad y la falta de precaución al manejar fueron las causas que ocasionaron que una unidad motriz terminara volcada siendo abandona por el conductor.

Los peritos de tránsito se constituyeron a eso de las 06:00 horas al boulevard Miguel Hidalgo frente al supermercado SuBodega de la colonia Hidalgo para atender el reporte del C5 que les informaba de un accidente vehicular con volcadura, desconociéndose el estado de salud del conductor.

En el lugar se encontraba un vehículo Ford Fusion de color blanco sin placas volcado frente a la caseta de dicho negocio, el cual fue localizado en calidad de abandonado, desconociéndose si el conductor fue auxiliado por algún cuerpo de emergencia o familiares para ser llevado a un nosocomio para su valoración médica.

Las autoridades de tránsito y vialidad determinaron que el vehículo circulaba de poniente a oriente por el boulevard Miguel Hidalgo, bajando el puente Broncos, cuando pierde el control de la unidad motriz por razones desconocidas, pero presuntamente por el exceso de velocidad; posteriormente, brinca el camellón, transitando en carriles de sentido contrario para terminar su trayectoria volcado en el sitio.