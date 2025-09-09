¡Impactante Volcadura!

Por esquivar a un carro que invadió el carril, un chofer de quinta rueda perdió el control y terminó volcando el tráiler en el libramiento del puente internacional Pharr-Reynosa, resultando ileso.

El percance sucedió alrededor de las 09:00 horas en el tramo carretero del puente elevado del libramiento del puente internacional Pharr-Reynosa, como referencia en el parque industrial Colonial, donde se encontraba el tráiler y la caja volcada con cientos de cajas de aguacate que obstaculizaba la circulación vial en ambos sentidos del puente elevado.

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil y de la Cruz Roja que brindaron atención médica en el lugar al chofer de la pesada unidad motriz, quien refería estar ileso tras el impactante accidente y volcadura, en la que se apreciaba que la cabina había quedado destruida.

Los elementos de Tránsito Estatal se entrevistaron con el chofer del tráiler de la empresa Refrigerados Trajo, quien declaraba que circulaba de sur a norte por el libramiento del puente internacional Pharr-Reynosa cuando un carro lo rebasó invadiendo el carril.

Relató que, por realizar una maniobra evasiva para evitar chocar contra el carro compacto, perdió el control del tráiler y, por el paso de la carga que transportaba, que eran aguacates, terminó proyectándose contra la barra metálica del puente elevado y volcando en el sitio.

Tras la volcadura del tráiler, quedaron cientos de aguacates y de cajas expuestas sobre la cinta asfáltica y el acotamiento del puente elevado, por lo que elementos de Tránsito Estatal lograron contrarrestar por un momento el acto de rapiña de la gente, pero minutos después, personal de la empresa de la línea de transporte autorizó que se llevaran parte de la mercancía tirada sobre la cinta asfáltica.