Se registra volcadura en el Luis Echeverría

El exceso de velocidad y la falta de precaución al manejar fueron las causas que ocasionaron una volcadura de una camioneta que fue abandonada por el conductor.

Los peritos de tránsito se constituyeron a eso de las 07:00 horas al Luis Echeverría como referencia frente a las instalaciones de la terminal número dos del centro control de PEMEX para atender un reporte del C5 que les informaba de un accidente vehicular con volcadura en dicho tramo carretero.

En el lugar se encontraba una camioneta Nissan Rogue de color blanco con placas PRW-4905 de Texas, volcada y con las puertas abiertas sobre la cinta asfáltica, misma en calidad de abandonada, desconociéndose si el conductor fue auxiliado por algún cuerpo de emergencia o familiares para ser llevado a un nosocomio.

Las autoridades de tránsito y vialidad determinaron que el vehículo circulaba de poniente a oriente por el libramiento Luis Echeverria cuando pierde el control de la unidad motriz al tomar la curva a exceso de velocidad, por lo que terminó con su trayectoria volcándose sobre la cinta asfáltica.