Violento robo de automóvil

En el estacionamiento de un centro comercial, dos delincuentes despojaron su unidad motriz a un automovilista con lujo de violencia.

El robo vehicular fue denunciado a eso del mediodía a las autoridades correspondientes mediante el llamado al número de 911 por el afectado que solicitaba ayuda porque en plena luz del día había sido despojado de su vehículo Ford Fusion de color blanco sin placas por dos sujetos que lo amenazaron con arma de fuego.

Resaltando que los hechos sucedieron en el estacionamiento del centro comercial de Soriana ubicado en la avenida Calzada Victorias, o más conocida como carretera San Fernando-Reynosa, de la colonia Benito Juárez, a donde acudió para realizar algunas compras.

Al estar en el estacionamiento, fue abordado por dos sujetos jóvenes, uno de complexión robusta y otro delgado, que le hicieron algunas preguntas; luego lo amenazaron, obligándolo a entregarles las llaves para luego ellos darse a la fuga en su carro, tomando la carretera San Fernando-Reynosa.



