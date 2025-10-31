Detenido por cargos de violencia familiar

Los uniformados estatales dejaron tras las celdas a un hombre bajo los efectos de alguna sustancia tóxica que se encontraba agresivo contra la familia.

La detención del hombre agresivo se dio alrededor de las 10:00 horas en la calle Segunda de la colonia Pedro J. Mendez por los elementos de la guardia estatal que atendieron el reporte de auxilio de violencia familiar y persona agresiva.

Al constituirse al domicilio de la situación, se entrevistaron con una mujer, quien refirió que su esposo se encuentra en el interior del domicilio y se había puesto agresivo contra ella, al grado que no la deja salir, por lo que, como pudo, logró sacarlo de la casa, por lo que estaba más agresivo.

Resaltando que presume que estaba en estado de ebriedad y bajo los efectos de alguna sustancia tóxica, por lo que autorizo a los uniformados a ingresar al domicilio y realizar la detención correspondiente del hombre agresivo.

El sujeto infractor fue arrestado y trasladado a la delegación municipal, donde se identificó como Oscar Orlando M., de 45 años de edad, quedando a disposición del juez calificador en turno por una falta administrativa, ya que la esposa no quiso proceder legalmente contra él.



