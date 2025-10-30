Vinculan a proceso por secuestro a un detenido

Derivado de las pruebas presentadas ante el juez, se determinó la vinculación a proceso de un imputado por el delito de secuestro.

La Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) obtuvo la vinculación a proceso contra Jesús "Y" por el delito de privación ilegal de la libertad con fines de extorsión luego de acciones judiciales en una carpeta de investigación.

La resolución fue dictada por la autoridad judicial y se dio luego de que el Agente del Ministerio Público presentara elementos de prueba que implican al ahora imputado en dichos delitos registrados en este municipio de los que los uniformados investigadores tomaron conocimiento.

Cabe resaltar que los hechos ocurrieron el pasado día 14 de octubre del presente año, cuando las víctimas fueron privadas de su libertad en un sector.

Las autoridades judiciales del caso establecieron la medida cautelar por la gravedad del delito y un plazo de seis meses para las investigaciones complementarias para determinar la situación legal.

Con este tipo de acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de utilizar los medios jurídicos a su alcance para llevar ante la justicia a todos aquellos que atenten contra la libertad y la integridad de los tamaulipecos.



