Sorprendido con vehículo robado

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que el Agente del Ministerio Público realizó las acciones jurídicas necesarias para que fuera vinculado a proceso Ulises "V", por los delitos de Posesión de Vehículo Robado y Posesión de Armas Prohibidas.

El Representante Social presentó elementos de prueba que implican al acusado en los hechos ocurridos el pasado 16 de julio de 2025, sobre la carretera Reynosa-San Fernando, donde fue detenido por elementos de la Policía Investigadora.

Además, fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria y, como medida cautelar, la prisión preventiva justificada.

Con este tipo de acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso con la legalidad y el combate a los delitos que afectan la seguridad y el patrimonio de las y los tamaulipecos.