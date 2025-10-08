Vinculan a dos hombres por delito de secuestro

Vinculan a dos hombres por delito de secuestroLa Fiscalía de Tamaulipas refuerza su compromiso contra la impunidad al dictar prisión preventiva por Secuestro Agravado. Cuatro meses de investigación en curso.
El Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), realizó las acciones jurídicas necesarias para que fuera dictada Vinculación a Proceso en contra de Raúl Miguel "M" y Wilmar Rodolfo "L", por el delito de Secuestro Agravado.
Un juez de control emitió la resolución luego de que el representante social aportó datos de prueba que acreditan la probable participación de los imputados en el citado delito, ocurrido el pasado 26 de septiembre, en una colonia al poniente de este municipio, donde presuntamente privaron de la libertad a la víctima.
Asimismo, la autoridad judicial, a petición de la Representación Social, decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso y otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas resaltó que con este tipo de acciones se refrenda su compromiso de no permitir impunidad a quienes atenten contra la seguridad, la libertad y la integridad de las y los tamaulipecos.