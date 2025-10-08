Vinculan a dos hombres por delito de secuestro

El Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), realizó las acciones jurídicas necesarias para que fuera dictada Vinculación a Proceso en contra de Raúl Miguel "M" y Wilmar Rodolfo "L", por el delito de Secuestro Agravado.

Un juez de control emitió la resolución luego de que el representante social aportó datos de prueba que acreditan la probable participación de los imputados en el citado delito, ocurrido el pasado 26 de septiembre, en una colonia al poniente de este municipio, donde presuntamente privaron de la libertad a la víctima.

Asimismo, la autoridad judicial, a petición de la Representación Social, decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso y otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.