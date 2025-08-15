Vinculan a proceso a 2 por robo con violencia

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que el Ministerio Público obtuvo vinculación a proceso en contra de Luis Rogelio "Z" y Herón "T", por el delito de robo con violencia.

El Juez de Control, con base en los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, calificó de legal la detención y estableció la vinculación a proceso al existir elementos de la probable participación de los imputados en el citado delito, ocurrido en una colonia al norte de este municipio.

Asimismo, las autoridades judiciales impusieron la medida cautelar de prisión preventiva a los dos imputados vinculados a proceso y se otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Con acciones como esta, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de no permitir impunidad a quienes atentan contra la seguridad y el patrimonio de los tamaulipecos.