Vinculado a proceso por homicidio calificado

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que el Agente del Ministerio Público obtuvo vinculación a proceso en contra de Miguel Héctor "G", por el delito de Homicidio Calificado con la agravante de premeditación.

El Juez de Control consideró que existían datos de prueba suficientes presentados por el Ministerio Público para establecer la probable participación del imputado en los hechos ocurridos el pasado 19 de julio de 2025, en el exterior de un domicilio ubicado en la colonia Loma Real de Jarachina Norte, de este municipio.

Asimismo, se decretó la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y un plazo de tres meses para la investigación complementaria, y con ello las autoridades refrendan su compromiso de trabajar para perseguir, sancionar y llevar ante la justicia a quienes atentan contra la vida y la integridad de las personas.

Cabe hacer mención de que los hechos sucedieron en la calle Los Encinos de la colonia Loma Real de Jarachina Norte de dicho día en horas de la noche, cuando el ahora víctima fue arrollado de manera intencional por el ahora vinculado a proceso.

En los momentos recientes del sector, familiares solicitaron el apoyo al 911, por lo que arribaron paramédicos de Protección Civil que brindaron los primeros auxilios y trasladaron a un nosocomio al hombre, quien horas después perdió la vida en el hospital general a consecuencia de las lesiones.

Las primeras indagatorias y testimoniales de testigos indicaron que el ahora occiso se encontraba en dicha calle cuando se percató de que el hombre vinculado a proceso estaba molestando a su hijastra menor de edad, por lo que confrontó a este sujeto, el cual de manera directa arrolló a la víctima.