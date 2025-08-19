Vinculado a proceso por atentar contra seguridad de comunidad

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, informa que el Agente del Ministerio Público, obtuvo la vinculación a proceso de José Enrique "G", por el delito de Atentados a la Seguridad de la Comunidad.

Un Juez de Control emitió su resolución tras valorar los datos de prueba presentados por el Representante Social, que acreditan la probable participación del imputado en los hechos ocurridos el pasado 16 de agosto de 2025, sobre la brecha denominada El Berrendo, en este municipio.

El Juzgador decretó prisión preventiva justificada como medida cautelar y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Con este tipo de acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso de garantizar la aplicación de la ley y combatir los delitos que afectan la seguridad y el bienestar de la sociedad tamaulipeca.