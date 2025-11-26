Lo vinculan a proceso por violencia familiar

La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM) obtuvo vinculación a proceso de Diego Emiliano C, por los delitos de Violencia Familiar y Lesiones Calificadas.

¿Qué ocurrió?

Un juez de control dictó la resolución luego de que la representación social presentara datos de prueba que acreditaron la probable participación del imputado en los hechos ocurridos el 28 de octubre de 2025, en el Fraccionamiento Moderno, de este municipio, donde agredió física y psicológicamente a la víctima, ocasionándole diversas lesiones.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Asimismo, a petición del Ministerio Público, el Juzgador decretó la medida cautelar de Prisión Preventiva Justificada. Además, estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con este tipo de acciones, las autoridades judiciales, a través de los servidores públicos que la integran, refrendan su compromiso de proteger el derecho a una vida libre de violencia en la familia y la integridad de los ciudadanos.