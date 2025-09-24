Sería ´enmaletado´ un desaparecido

La identidad de la víctima que fue encontrada desmembrada en el interior de una maleta y bolsa negra podría tratarse de un joven que se encontraba desaparecido desde el fin de semana.

Las autoridades investigadoras continúan realizando las líneas de investigación por el macabro hallazgo de los restos humanos localizados en la avenida Gasoducto de la colonia Granjas Económicas, que se encontraban en el interior de una maleta y el interior de una bolsa negra en un contenedor de plástico.

El personal de servicios periciales realizó el levantamiento y traslado de los restos humanos a las instalaciones de SEMEFO, en donde los criminólogos realizaron los protocolos y estudios correspondientes con el fin de determinar una posible identidad, resaltando que aún los estudios perfiles aún no terminan, pero resaltaron que algunos perfiles podrían tratarse de un hombre que encontraban en calidad de no localizado, identificado como Edgar Abraham F., de 27 años de edad.

Cabe resaltar que la denuncia formal presentada por persona no localizada del hombre Edgar Abraham Fernández Gómez, de 27 años de edad, fue asentada por sus familiares, quienes señalaron que Edgar Abraham había salido de su domicilio el pasado 20 de septiembre del presente año a bordo de su carro deportivo Ford Mustang de color gris con una franja negra.

Los agentes de la policía investigadora informaron que en horas de la mañana de ayer fue localizado el vehículo deportivo en una colonia de la ciudad de Díaz Ordaz y, continuando con la investigación, se encuentran tres personas en proceso de indagatorias que podrían estar involucradas en la desaparición y homicidio.

Las investigaciones por desaparición y homicidio continúan por las autoridades tras la localización del vehículo en la Ciudad de Díaz Ordaz, del caso del joven Edgar Abraham.



