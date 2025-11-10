Vehículo se incendia tras derribar un poste

Vehículo se incendia tras derribar un posteEl exceso de velocidad y la posible combinación de conducir en estado de ebriedad ocasionaron que un conductor terminara derribando un poste
El accidente se reportó a los cuerpos de emergencia y autoridades viales minutos antes de las 06:00 horas por el C5, que atendió los reportes realizados al número 911.
Comunicándose que en la carretera Río Bravo-Reynosa, a la altura del cuartel militar, se había proyectado una camioneta contra un poste y se estaba incendiando, desconociéndose el estado del conductor.
Al sitio arribaron personal de Rescate Urbano, paramédicos y del cuerpo de Bomberos de la localidad, quienes iniciaron las acciones pertinentes para controlar el conato de incendio y realizar el acordonamiento debido a que el poste de alumbrado público había sido derribado tras el encontronazo.
La camioneta responsable del percance se encontraba en calidad de abandonada.
Los peritos de Tránsito y Vialidad que tomaron conocimiento señalaron que la camioneta Ford Escape se encontraba en la calidad de abandonada en el lugar.
Y determinaron que la unidad motriz se desplazaba de poniente a oriente por la carretera Río Bravo-Reynosa a exceso de velocidad, por lo que se descontroló y terminó proyectada y derribando el poste de alumbrado público.
Algunos automovilistas testigos del percance señalaron que al conductor de la camioneta o acompañante, se les apreciaba en posible estado de ebriedad cuando se retiraron del sitio.