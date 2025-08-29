Detienen a sujeto con vehículo robado

Elementos policiacos dejaron a disposición del ministerio público a un hombre por posesión de vehículo robado y recuperaron una unidad motriz.

El despliegue policiaco se dio en horas de la tarde de antier por elementos de la Guardia Estatal en coordinación con el personal del centro de control y monitoreo del C5 que detectaron una unidad motriz con las características de una camioneta con reporte de robo.

El personal del C5, al detectar a la unidad motriz que transitaba por el libramiento Monterrey-Reynosa, notificó a la Guardia Estatal, que ubicó al vehículo. El conductor de la camioneta, al observar la presencia de las patrullas, actuó de manera evasiva, por lo que se le dio alcance metros adelante.

Tras la detención, se verificó el serial de camioneta Ford Explorer color dorado, modelo 2004, con placas de circulación XAV-328-C, que arrojó como positivo al reporte de robo de vehículo, por lo que el hombre fue detenido, quedando a disposición de la autoridad investigadora correspondiente junto con la unidad motriz asegurada.



